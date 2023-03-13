«Не правительствам решать»: МОК призвал Великобританию уважать независимость спорта

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Великобританию уважать независимость спорта и решения организации.

— Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН, — говорится в заявлении на сайте МОК.

Организация ссылается на резолюцию ООН «Спорт как фактор устойчивого развития», принятую 1 декабря 2022 года и поддержанную Великобританией. В ней говорится о поддержке «независимости и автономии спорта».

Поводом для публикации заявления стало обращение правительства Великобритании к спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на МОК из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России.

Правительства около 30 стран направили письма в МОК с позицией против участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024. Среди подписантов значатся США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Польша готова пойти на шантаж МОК в случае участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, сообщил польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук.