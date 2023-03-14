Овчинский: Бизнес сможет поучаствовать в 13 международных миссиях до конца года

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

До конца 2023 года «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» проведет 13 международных бизнес-миссий. Московские промышленные предприятия смогут бесплатно стать их участниками. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Московские компании расширяют присутствие своих товаров на рынках дружественных стран. Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр «Моспром» проведет более 13 бизнес-миссий до конца года. В рамках байерской программы пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. У компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках: в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах. Всего будет проведено свыше тысячи переговоров, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В плане на год — выездные программы в Азербайджан и Индию для производителей продуктов питания и напитков, а также выездная бизнес-миссия в Белоруссию.

Для компаний-производителей также пройдут онлайн-переговоры с партнерами из стран Юго-Восточной Азии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.

Осенью столичные предприятия проведут переговоры с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР. Подать заявки на участие можно на сайте Центра «Моспром».