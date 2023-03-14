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Приметы и советы

Россияне стали чаще обращаться за гарантийным ремонтом отечественной бытовой техники

Полина Пашкина
Общество
Россияне стали чаще обращаться за гарантийным ремонтом отечественной бытовой техники
Фото: shutterstock

Жители России стали все чаще обращаться за гарантийным ремонтом отечественной бытовой техники. Количество запросов увеличилось на 20 процентов.

В основном проблемы возникают с малой бытовой техникой низкой стоимости. Производители стараются сделать производство продукции дешевле и в более крупных объемах, чтобы нарастить присутствие на рынке.

Чаще всего россияне возвращают на гарантийное обслуживание товары, которые активно используют в быту. Например, пылесосы, мультиварки, мясорубки, передает «Коммерсант».

В середине марта 2022 года большое количество компаний заявили о приостановке поставок продукции, а многие тогда и в дальнейшем полностью ушли с российского рынка. В то же время цены на бытовую технику подскочили, а затем продемонстрировали спад. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, как это отразится на рынке данной категории товаров.

В ближайшее время снижения стоимости бытовой техники не стоит ожидать. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ объяснил почему.

Ремонт Бытовая техника Россия
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