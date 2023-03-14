Более 200 новых рабочих мест появится в Москве после запуска электросудов

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Запуск регулярных речных маршрутов позволит создать в столице более 200 новых рабочих мест. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— К запуску речных маршрутов будет создано больше 200 новых рабочих мест. Мы принимаем новых специалистов, и набор продолжается. У нас крайне высокие требования к кандидатам, так как от их профессиональных навыков зависит безопасность и комфорт пассажиров, — рассказал он.

К команде речного электротранспорта также присоединятся капитаны электросудов, их помощники, специалисты диспетчерской службы, а также администрация, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

25 января в столице прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». В ходе испытания запуск электрических систем прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

В ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском электросудне по маршруту причал «Киевский» — парк «Зарядье». Речной электротрамвай предназначен для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.