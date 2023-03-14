Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 200 новых рабочих мест появится в Москве после запуска электросудов

Лейла Алиева
Город
Более 200 новых рабочих мест появится в Москве после запуска электросудов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Запуск регулярных речных маршрутов позволит создать в столице более 200 новых рабочих мест. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— К запуску речных маршрутов будет создано больше 200 новых рабочих мест. Мы принимаем новых специалистов, и набор продолжается. У нас крайне высокие требования к кандидатам, так как от их профессиональных навыков зависит безопасность и комфорт пассажиров, — рассказал он.

К команде речного электротранспорта также присоединятся капитаны электросудов, их помощники, специалисты диспетчерской службы, а также администрация, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

25 января в столице прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». В ходе испытания запуск электрических систем прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

В ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском электросудне по маршруту причал «Киевский» — парк «Зарядье». Речной электротрамвай предназначен для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.

Транспорт Москва Суда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте