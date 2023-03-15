«Предали могилы»: актер Мадянов высказал отношение к уехавшим артистам

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Актер Роман Мадянов высказался по поводу артистов, которые уехали из страны после начала специальной операции на Украине. Он заявил, что он никогда не сможет понять поступки этих людей, которые с легкостью смогли покинуть родину. Для артиста это настоящее предательство.

— Это предательство — взять и уехать. Они предали могилы деда, бабушки, папы, мамы, которые вот здесь закопаны — на Ваганьковском, на Троекуровском. А ты просто взял и плюнул на могилу. У этих людей очень печальное будущее, — сказал актер в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Мадянов считает, что предателей уже никто не простит.

В начале февраля журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с певицей Аллой Пугачевой. Он отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа». Но этого ей сделать не удалось, поэтому Примадонна обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи». Потом она снова уехала из страны и «сказала то, что сказала».