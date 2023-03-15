«Предали могилы»: актер Мадянов высказал отношение к уехавшим артистам
Актер Роман Мадянов высказался по поводу артистов, которые уехали из страны после начала специальной операции на Украине. Он заявил, что он никогда не сможет понять поступки этих людей, которые с легкостью смогли покинуть родину. Для артиста это настоящее предательство.
— Это предательство — взять и уехать. Они предали могилы деда, бабушки, папы, мамы, которые вот здесь закопаны — на Ваганьковском, на Троекуровском. А ты просто взял и плюнул на могилу. У этих людей очень печальное будущее, — сказал актер в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Мадянов считает, что предателей уже никто не простит.
В начале февраля журналист, колумнист RT Максим Кононенко высказал мнение, что россияне несправедливо обошлись с певицей Аллой Пугачевой. Он отметил, что звезда долго молчала и осенью вернулась в Москву из Израиля, чтобы «попытаться договориться насчет мужа». Но этого ей сделать не удалось, поэтому Примадонна обиделась на вылитые на нее «ушаты грязи». Потом она снова уехала из страны и «сказала то, что сказала».