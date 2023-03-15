Около 1,2 миллиона кубометров бетона уложили при строительстве БКЛ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

При строительстве Большой кольцевой линии метро Москвы специалисты уложили порядка 1,2 миллиона кубометров бетона. Об этом в среду, 15 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За время проведения земляных и монолитных работ специалисты разработали более шести миллионов кубометров грунта.

— На открывшемся восточном участке в основные конструкции станций и других сооружений уложили более 230 тысяч кубометров монолитного железобетона, — приводит слова Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Создание БКЛ потребовало большого объема строительно-монтажных работ. За время строительства специалисты соорудили десятки километров тоннелей и уложили около 142 километров путей.

Итоговая длина БКЛ составила 70 километров при 31 станции. Линия связала существующие ветки столичного метро, платформы МЦК и МЦД.

На станции «Рижская» БКЛ установили арт-объект «Ковер-самолет», демонстрирующий возможности скоростного мобильного интернета. Предполагалось, что инсталляцию установят на время. Однако она так полюбилась пассажирам, что стала визитной карточкой станции. Власти города приняли решение оставить арт-объект.