ТАСС: Розенбаума выписали из больницы в Красноярске

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Российского музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

— (Александр Розенбаум — прим. «ВМ») выписан из больницы. Уехал из Красноярска, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

По информации СМИ, у артиста появились жалобы из-за боли в ногах. Во время обследования специалисты выявили тромб и приняли решение экстренно прооперировать Розенбаума. Операция прошла успешно.

Позднее российский музыкант рассказал о своем состоянии после госпитализации. По словам Розенбаума, с ним все в порядке. Также музыкант поблагодарил всех за поддержку и заботу.

26 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сообщалось, что у доктора диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге. 1 марта Рошаль самостоятельно рассказал о том, как чувствует себя после госпитализации.