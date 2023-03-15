Wildberries начал увольнять бастующих сотрудников

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Руководство Wildberries решило уволить сотрудников, которые участвуют в забастовках. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

По данным Telegram-канала Baza, все сотрудники, участвующие в забастовке, получили уведомления о расторжении договоров ГПХ и предупреждения о скорой блокировке учетных записей. Отдел кадров уже занимается увольнением тех сотрудников, которые устроены по трудовым договорам.

Также стало известно, что компания собирается расстаться и с владельцами пунктов выдачи заказов, которые накануне окружили головной офис фирмы. В этом вопросе руководство Wildberries опирается на новый пункт 8.15 оферты, который запрещает партнерам критиковать компанию. Владельцев ПВЗ уведомили о блокировке точек, а также о скором приезде грузовиков для конфискации товара.

Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов интернет-площадки объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара. В компании сперва не поверили в такое развитие событий.

Историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. По этому же вопросу в Государственной думе было организовано собрание, на котором собирались искать решение конфликтной ситуации со всеми участниками конфликта. Однако представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих.

Специалисты считают, что эта история грозит маркетплейсу потерей репутации.