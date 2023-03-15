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Приметы и советы

Проект о повышении призывного возраста включили в программу весенней сессии ГД

Евгений Белоусов
Общество
Проект о повышении призывного возраста включили в программу весенней сессии ГД
Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Госдумы включил в программу весенней сессии проект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом в среду, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате Государственной думы.

Комитет Госдумы по обороне будет собирать отзывы и предложения на законопроект до 15 апреля, передает агентство.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов также заявил, что законопроект о повышении призывного возраста будет принят в весеннюю сессию.

Самим законопроектом предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста. Это необходимо для гарантированного получения гражданами среднего профессионального или высшего образования.

Также законотворцы предложили повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет. При этом граждане от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву без законных оснований, смогут пройти ее при желании.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в России примут закон о повышении призывного возраста.

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