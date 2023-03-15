СМИ: США дистанционно удалили ПО упавшего в Черном море беспилотника

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США смогли дистанционно удалить «чувствительное» программное обеспечение упавшего в Черном море беспилотника. Об этом в среду, 15 марта, сообщила журналист CNN Наташа Бертранд.

— США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию, — написала Бертранд в своем Twitter-аккаунте.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позже стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

15 марта стало известно, что об инциденте доложили президенту России Владимиру Путину.