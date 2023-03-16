Начальники Генштабов РФ и США Герасимов и Милли провели телефонный разговор

Фото: Минобороны РФ

В развитие телефонных переговоров министров обороны России и Соединенных Штатов состоялась беседа начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

— В развитие телефонных переговоров Министра обороны России и министра обороны США состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ — первого замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

15 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Соединенных Штатов Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским беспилотником над Черным морем. Министр обороны РФ указал, что причиной инцидента стали действия Штатов по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, которая была установлена в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Москвы.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего он столкнулся с водной поверхностью.