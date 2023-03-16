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«Хороший пример!»: китайцы восхитились Россией после падения американского БПЛА

Юлия Курганова
В мире
«Хороший пример!»: китайцы восхитились Россией после падения американского БПЛА
Фото: Pixabay

Читатели китайского издания Guancha отреагировали на инцидент с падением БПЛА США MQ-9 Reaper в Черном море. Многие пользователи восхитились действиями российских военных в этой ситуации.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего он столкнулся с водной поверхностью.

«Лучший результат, которого Россия могла достичь, пропустив незваного гостя с дурными намерениями в свои воды и не открывая при этом огня! Москва подает хороший пример! — написал один из комментаторов.

«США всегда считали, что у их военных кораблей и самолетов имеется «золотой жетон неуязвимости» и универсальный пропуск куда угодно. Спасибо России за то, что публично ударила Америку по лицу!» — высказался пользователь LCKMate.

«Имперский беспилотник США был напуган до недержания истребителями русских и сам прыгнул в море!» — с иронией отметил пользователь Мэн Дада.

Соединенные Штаты не хотят, чтобы РФ достала упавший в Черное море американский БПЛА. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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