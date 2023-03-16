Четыре новые модели лифтов запустили в серийное производство в Москве

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Четыре новые модели лифтов запущены в серийное производство в столице. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Программу реализуют в рамках реализации задач по импортозамещению. Компания «Мослифт» планирует существенно расширить линейку кабин.

— После разработки в сжатые сроки специалисты отправили в серийное производство четыре новые модели лифтов. Это панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемные, — сообщил Петр Бирюков.

В настоящее время специалисты работают над скоростными лифтами. Они смогут достигать скорости 2,5 метра в секунду при нынешнем среднем показателе 1–1,6 метра в секунду.

Для медиков «Мослифт» создал современные машины. У них увеличены входные проемы. Также лифты оснастили системами высокой точности остановки, бесперебойного питания и малошумными контакторами в станции управления.

Специалисты АО «Мослифт» недавно заменили лифтовое оборудование в первом филиале поликлиники № 107 в районе Свиблово. Подъемники оборудовали светодиодным освещением, встроенной автоматической системой эвакуации и опцией защиты от перегрузки.