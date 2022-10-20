Сотрудники Мослифта установили новое оборудование в поликлинике в Свиблове

Фото: Пресс-служба АО «Мослифт»

Россия, Москва, Снежная улица, 22 Карта всех событий

Специалисты АО «Мослифт» провели замену лифтового оборудования в первом филиале поликлиники № 107, расположенном в районе Свиблово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 октября.

— Сотрудники компании установили новый лифт грузоподъемностью 400 килограммов, который способен вмещать до пяти человек. Работы проводились в рамках реализации программы Столичное здравоохранение, — говорится в сообщении.

Новое оборудование оснащено необходимыми для комфорта и безопасности москвичей функциями. Так, лифт оборудован светодиодным освещением, встроенной автоматической системой эвакуации, опцией защиты от перегрузки и так далее.

Для горожан с ограниченными возможностями предусмотрены поручни, речевой информатор и кнопки с шрифтом Брайля. Сама же кабина выполнена из нержавеющей стали.

3 октября сообщалось, что более двух тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта с начала 2022 года. Как уточняется, соблюдение сроков эксплуатации оборудования находится на особом контроле.