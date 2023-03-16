Суд приговорил Гази Исаева к пожизненному заключению по делу о терактах в метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице суд приговорил бывшего начальника ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан Гази Исаева к пожизненному лишению свободы по делу о терактах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России в четверг, 16 марта.

По версии обвинителя, Исаев, находясь на службе в правоохранительных органах, одновременно являлся членом подразделения организации «Имарат Кавказ»* и оказывал всяческую помощь боевикам. Суд признал его виновным в причастности к терактам на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве в 2010 году.

23 ноября 2020 года Басманный районный суд арестовал бывшего начальника ОМВД, с тех пор он находится под стражей.

При этом в течение всего судебного процесса Исаев так и не признал свою вину.

В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

*«Имарат Кавказ» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 года.