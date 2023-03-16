Путин заявил о развитии экономики России по новой модели

Фото: Администрация президента РФ

Российская экономика начинает развиваться по новой модели. Об этом в четверг, 16 марта, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Конгресса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В процессе своей речи российский лидер отметил активную и созидательную позицию союза, которая особенно востребована на сегодняшний день.

— Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию, — цитирует слова Путина официальный сайт Кремля.

Помимо этого, Владимир Путин высказался о бизнесменах, которые покинули страну. По словам главы государства, в России остались умные предприниматели.

Накануне глава государства призвал ответить расширением экономических свобод внутри страны на все действия ее противников. Путин подчеркнул, что в последние годы против РФ была «развязана настоящая санкционная агрессия», однако экономика и отечественный бизнес достойно отреагировали на все вызовы.