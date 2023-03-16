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«Умнее тех, кто уехал»: Путин высказался о покинувших страну предпринимателях

Полина Пашкина
Общество
«Умнее тех, кто уехал»: Путин высказался о покинувших страну предпринимателях
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение некоторых бизнесменов, покинувших страну. Своим мнением он поделился в четверг, 16 марта, на заседании Конгресса Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы государства, в России остались умные предприниматели.

— Те, кто остались здесь и реально работают, оказались умнее, эффективнее и энергичнее, — цитирует российского лидера официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что бизнесмены в стране трудятся успешнее отбывших за границу коллег. Покинувшие страну предприниматели, в свою очередь, только дают советы недоброжелателям России.

Также президент на заседании РСПП высказался об активной и созидательной позиции союза. Путин заявил, что это сейчас особенно востребовано в известных обстоятельствах. По его словам, российская экономика начнет развиваться по новой модели.

Накануне Владимир Путин провел переговоры в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом. Встреча продлилась три часа. Сирийский лидер поддержал проведение российской спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения.

Предприниматели Россия Владимир Путин
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