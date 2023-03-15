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Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Асада

Евгений Белоусов
Политика
Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Асада
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад завершили проведение переговоров в Кремле. Об этом в среду, 15 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Да. 30 минут назад, — сказал он.

Сами переговоры лидеров обеих стран начались в 17:06 по московскому времени. Они продлились три часа, передает слова Пескова ТАСС.

Сирийский лидер выразил поддержку российской спецоперации на Украине и поблагодарил Путина за помощь в преодолении последствий землетрясения.

Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву накануне. В аэропорту Внуково Асада встречал спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

Сирийский лидер уже побывал в Александровском саду и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Глава российского государства 6 марта провел телефонный разговор с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также затронули тему реализации совместных инфраструктурных проектов.

Дмитрий Песков Башар Асад Владимир Путин Переговоры
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