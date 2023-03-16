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Верховный суд признал легион «Свобода России» террористической организацией

Евгений Силаев
Общество
Верховный суд признал легион «Свобода России» террористической организацией
Фото: Вечерняя Москва

Верховный суд России признал легион «Свобода России» террористической организацией. Об этом стало известно в четверг, 16 марта.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что дело маркировано грифом «Секретно».

— Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» (другой вариант наименования - «Легион Свобода России») террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации, — огласил решение судья, чьи слова приводит РИА Новости.

Теперь всем участникам организации может грозить уголовная ответственность по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем». По ней предусмотрено наказание от 15 до 20 лет для организаторов и до 10 лет для рядовых участников.

Ранее с иском в Верховный суд обратился генеральный прокурор России Игорь Краснов. Отмечалось, что объединение было создано на Украине с целью свержения власти в России путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.

До этого Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Форум свободной России». В ведомстве пояснили, что деятельность фонда представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст РФ.

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