Восемь автобусных маршрутов изменили работу около станции «Сокольники» БКЛ метро

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Москва, метро Сокольники Карта всех событий

В городе улучшили работу восьми автобусных маршрутов около станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Автобусы и электробусы еще на восьми маршрутах стали останавливаться ближе к метро и городскому парку. Всего на девяти маршрутах, которые проходят вдоль Сокольнической площади, совершается около 21 тысячи поездок в рабочий день, — сказал он.

С момента открытия БКЛ было совершенно почти 215 тысяч поездок на городском транспорте, цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

10 марта столичный дептранс сообщил о запуске автобусного маршрута с604 между новыми станциями метро. Жителям районов Сокольники, Преображенское и Соколиная Гора стало легче добираться до метро «Сокольники», «Семеновская» и «Электрозаводская». Автобус останавливается возле вестибюлей новых станций.