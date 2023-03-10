Дептранс сообщил о запуске автобусного маршрута между новыми станциями метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вместе с открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начал работу автобусный маршрут с604, следующий между новыми станциями. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям районов Сокольники, Преображенское и Соколиная гора стало легче добираться до метро «Сокольники», «Семеновская» и «Электрозаводская». Автобус останавливается возле вестибюлей новых станций.

Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Ежедневно на маршрут выходит до четырех современных автобусов большого класса и шесть водителей. С начала работы автобусом с604 воспользовались более семи тысяч пассажиров, цитирует главу ведомства Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».