Названы продукты, которые помогают уснуть

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Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, какие продукты помогают заснуть, а какие мешают.

По словам эксперта, за несколько часов до сна необходимо исключить кофе, крепкий чай, сладкие газированные напитки. Из напитков стоит выбрать травяные чаи с мелиссой, мятой, ромашкой.

Он отметил, что некоторым людям помогает успокоиться перед сном теплое молоко с медом. Однако следует быть осторожным, так как у взрослых иногда молоко плохо усваивается.

В вечернее время стоит съесть продукты, содержащие триптофан — бананы, шоколад, индейку, то есть аминокислоту, которая является предшественником серотонина. Из серотонина вырабатываются гормон мелатонин, передает РИАМО.

Специалисты предупреждают, что есть такая болезнь, которую называют фатальной семейной бессонницей. Как правило, от недуга страдают близкие родственники. В этом случае нарушение сна приводит к деменции, потере веса, паническим атакам, передает «Царьград».

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния и узнала, кто больше подвержен рецидивам и может ли это свидетельствовать о наличии других заболеваний.