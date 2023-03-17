Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы продукты, которые помогают уснуть

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, которые помогают уснуть
Фото: Pixabay

Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, какие продукты помогают заснуть, а какие мешают.

По словам эксперта, за несколько часов до сна необходимо исключить кофе, крепкий чай, сладкие газированные напитки. Из напитков стоит выбрать травяные чаи с мелиссой, мятой, ромашкой.

Он отметил, что некоторым людям помогает успокоиться перед сном теплое молоко с медом. Однако следует быть осторожным, так как у взрослых иногда молоко плохо усваивается.

В вечернее время стоит съесть продукты, содержащие триптофан — бананы, шоколад, индейку, то есть аминокислоту, которая является предшественником серотонина. Из серотонина вырабатываются гормон мелатонин, передает РИАМО.

Специалисты предупреждают, что есть такая болезнь, которую называют фатальной семейной бессонницей. Как правило, от недуга страдают близкие родственники. В этом случае нарушение сна приводит к деменции, потере веса, паническим атакам, передает «Царьград».

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния и узнала, кто больше подвержен рецидивам и может ли это свидетельствовать о наличии других заболеваний.

Здоровье Сон Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте