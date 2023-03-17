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Сергей Собянин: В Москве поддержку города получило более 23,5 тысячи членов семей участников СВО

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: В Москве поддержку города получило более 23,5 тысячи членов семей участников СВО
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Столичные власти оказывают разного рода поддержку участникам спецоперации и их семьям. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С октября прошлого года помощь получили больше 23,5 тысячи человек. В едином центре поддержки оказывают психологическую помощь, консультируют по юридическим вопросам, оформляют льготы, помогают найти работу и переобучиться, — сказал он.

Глава города в своем Telegram-канале напомнил, что это направление также входит в программу «Социальная поддержка жителей Москвы».

В минувшую среду, 15 марта, Собянин заявил, что спортивно-адаптивный центр «Орто-Спорт» и Единый центр поддержки участников СВО подписали соглашение о сотрудничестве. По его словам, в рамках партнерства будут продвигаться спорт и адаптивная физкультура с учетом особенностей здоровья человека.

Также стало известно, что горожане могут обратиться в единый центр поддержки и за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов. Граждане также активно интересуются прохождением программ профессиональной переподготовки, просят помочь в поиске работы и во многих других вопросах.

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