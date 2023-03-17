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Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границ беспилотником MQ-9 Reaper летчиков Су-27

Полина Пашкина
Общество
Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границ беспилотником MQ-9 Reaper летчиков Су-27
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу приставил к государственным наградам летчиков, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Пилоты из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднялись в воздух над Черным морем для идентификации нарушающего границы беспилотного летательного аппарата утром 14 марта.

— В результате резкого маневрирования в районе 9:30 по московскому времени беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, — сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Уточняется, что российские истребители не применяли бортовое вооружение. Они не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом. Летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

В ведомстве дополнили, что беспилотный летательный аппарат осуществлял перемещение с выключенными транспондерами. Он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что MQ-9 является многоцелевым летательным аппаратом, который может заниматься разведкой и радиоэлектронной борьбой, а также наносить удары различными ракетами.

Награды Летчики Сергей Шойгу
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