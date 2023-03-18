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Приметы и советы

Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта РФ

Лейла Алиева
В мире
Небензя дал Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Запад должен за 60 дней, на которые продлена зерновая сделка, снять санкции с сельскохозяйственного экспорта России. Об этом в субботу, 18 марта, заявил представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

— Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, —цитирует дипломата ТАСС.

Россия согласилась продлить еще на 60 дней зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал это решение.

Какое значение эта сделка имеет для российской стороны и почему правительство страны пошло на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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