«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 20 марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до понедельника, 20 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в субботу, 18 марта.

Предупреждение объявлено в связи с образованием гололедицы на дорогах, говорится на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в ночные часы 18 и 19 марта «декабрьские морозы» в столичном регионе. Местами по области столбики термометров могут опуститься до минус 5–10 градусов.

Также ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе.

По ее словам, в начале недели погоду в городе будет определять область повышенного атмосферного давления. При этом среднесуточные температуры ожидаются выше климатической нормы.