«Жду, когда придут за Самойловой»: Борисова назвала блогершу аферисткой

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Нескольких дней в Сети активно обсуждают уголовное дело, которое было возбуждено против супругов Валерии и Артема Чекалиных. Блогеров обвиняют в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 миллионов рублей. В ходе обысков в их доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили восемь килограммов золота, десять загранпаспортов, различные ювелирные украшения, дорогостоящие часы и несколько машин.

Телеведущая Дана Борисова заявила, что была рада разоблачению блогера Лерчек. По ее мнению, девушка не выплатила казне намного большую сумму. Звезда уверена, что Чекалина вместе с семьей часто придумывала новые схемы, чтобы незаконным путем вывести многомиллионную прибыль.

— С жиру бесится. Все эти онлайн-курсы продавали. Какое-то свое похудение. Тайских червяков наелись, похудели, а втюхивают ту информацию, которая вымышленная и из пальцы высосанная, — высказалась Борисова.

Но она убеждена, что люди сами позволяют блогерам обводить их вокруг пальца. Знаменитость призвала россиян не вестись на уловки таких аферисток, как Лерчек.

Также телеведущая надеется, что налоговые службы с проверками дойдут и до Елены Блиновской, и Оксаны Самойловой. Она уверена, что супруга рэпера Джигана сколотила состояние нечестным путем.

— Самойлова постоянно говорит, что 145-ю квартиру приобрела в Дубае, свадьбу зачем-то спустя 40 лет в браке устроила. Я с нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Она вызывает у меня раздражение и Блиновская. Я считаю, что они обе аферистки, — заявила звезда в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее стало известно, что суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. В отношении супругов возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».