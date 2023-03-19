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Синоптики рассказали москвичам о погоде 19 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о погоде 19 марта
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В воскресенье, 19 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–8 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до понедельника, 20 марта. Предупреждение объявлено в связи с образованием гололедицы на дорогах.

Температура на следующей неделе в столице превысит климатическую норму. Это одна из причин, по которой снежный покров в Москве начнет сходить еще активнее. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в начале следующей недели погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления.

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