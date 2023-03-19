Петр Бирюков поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 19 марта, поздравил специалистов городских служб с профессиональным праздником.

— Москва сегодня по праву считается самым комфортным городом — и коммунальщики это заслужили. Хочу всех коммунальщиков нашей великой России поздравить с этим прекрасным праздником. Спасибо вам за труд на благо россиян! С праздником, уважаемые коллеги, — сказал он во время онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Также заммэра напомнил, что в городе на ежедневной основе работают порядка 500 тысяч работников отрасли, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

19 марта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником. Он напомнил, что в прошлом году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.

Глава города также поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства, трудящихся из поколения в поколение. В частности, проработавший в «Мослифте» 57 лет Анатолий Бельский усовершенствовал работу диспетчерских систем, а также подготовил больше 50 молодых специалистов.