СМИ: Состояние Костомарова значительно улучшилось

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В последние дни состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова значительно улучшилось. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает РБК со ссылкой на родственников спортсмена.

Согласно предоставленной информации, фигурист уже чувствует себя лучше. Он может дышать самостоятельно, пишет РБК. Официально эти сведения не подтверждены.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Также у Костомарова случился второй инсульт.

17 марта СМИ сообщили, что Костомарову удалили трахеостому, его состояние немного улучшилось. Также фигуристу поменяли схему лечения, которая дала положительный результат.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни. По словам иммунолога Ирины Ярцевой, удаление трахеостомы говорит о том, что пациент может контролировать собственное дыхание.