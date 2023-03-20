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Депутат от украинской партии «Слуга народа» Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом

Юлия Курганова
В мире
Депутат от украинской партии «Слуга народа» Гевко стал участником ДТП со смертельным исходом
Фото: shutterstock

Депутат от украинской партии «Слуга народа» Владимир Гевко стал участником аварии со смертельным исходом. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил местный портал «Страна.ua».

— Сегодня произошло ДТП, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли, — приводит издание заявление парламентария, которое он опубликовал в социальных сетях.

Гевко добавил, что прошел все необходимые проверки на алкоголь и наркотики, сдал анализы и будет участвовать во всех следственных и процессуальных действиях, передает РИА Новости.

Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью с детьми в Крыму. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района. Члены семьи шли по краю проезжей части перед тем, как на них наехала машина. В результате родители и три малолетних ребенка были госпитализированы.

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