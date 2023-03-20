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Приметы и советы

Диетолог Соломатина назвала худшие закуски к алкоголю

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина назвала худшие закуски к алкоголю
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем не стоит закусывать алкоголь.

Часто женщины закусывают сладкий ликер тортом, пирожными, конфетами и так далее. В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в организме.

Те, кто сидят на диете, часто закусывают алкоголь салатом или овощной нарезкой. Но такие блюда практически не задерживаются в желудке, поэтому риск быстро опьянеть также сохраняется.

Кроме того, лучше отказаться от острых и соленых блюд, которые в качестве закуски так нравятся любителям выпить. Такие закуски задерживают соль в организме. Также не подойдут слишком жирные блюда, передает Life.ru.

Набирающее популярность безалкогольное вино опасно для тех, кто лечит алкогольную зависимость, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, там содержится около 0,5 процента спирта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вино может негативно сказаться на женском организме, в частности на коже. О пагубном влиянии этого напитка «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

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