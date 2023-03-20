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Сергей Собянин навестил раненых бойцов в больнице в Вороновском

Полина Пашкина
Город
Сергей Собянин навестил раненых бойцов в больнице в Вороновском
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 марта, посетил Вороновскую больницу. В ней проходят лечение раненые бойцы из Луганской и Донецкой народных республик.

В процессе визита Собянин пообщался с пациентами и медицинским персоналом. Он выразил благодарность врачам и медсестрам за их самоотверженную работу по лечению и восстановлению пациентов.

— Сделаем все для скорейшего выздоровления. Спасибо большое бойцам за их героизм, — написал глава города в своем Telegram-канале.

27 февраля Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Мэр призвал привлечь к работе общественные организации, чтобы родственники военнослужащих не чувствовали себя одинокими.

13 марта глава города сообщил, что за первые недели после открытия Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей обработал 3,5 тысячи обращений. Кроме психологической помощи, горожане могут обратиться в центр и за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов.

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