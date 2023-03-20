Небензя: МУС игнорирует преступления стран Запада

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Деятельность Международного уголовного суда (МУС), игнорирующего преступления стран Запада, не имеет ничего общего с правосудием. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Он напомнил, что МУС имел все полномочия расследовать действия США и других стран в Ираке. Однако тогда орган не стал привлекать виновных к ответственности, а затем и вовсе начал игнорировать события на Ближнем Востоке.

— Это стало результатом инновационной политики нового прокурора МУС Карима Хана, который решил отказаться от приоритетности этих расследований, а также других преступлений с участием Запада. Этот шаг прекрасно иллюстрирует настоящие приоритеты МУС, которые не имеют ничего общего с правосудием, — заявил Небензя, чьи слова приводит ТАСС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был спокоен после получения информации о решении МУС выдать ордер на его «арест».

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предупредил судей МУС о последствиях из-за решения об «аресте» российского лидера. Также политик предрек «чудовищные последствия» из-за решения суда.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС. В ведомстве отмечают, что привлечение главы государства и омбудсмена к ответственности незаконно.