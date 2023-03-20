Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД Турции: Действия Швеции по борьбе с терроризмом недостаточны для вступления в НАТО

Евгений Силаев
В мире
МИД Турции: Действия Швеции по борьбе с терроризмом недостаточны для вступления в НАТО
Фото: Pixabay

Турция считает недостаточными для вступления в Североатлантический альянс действия Швеции по борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

— Мы видим, что новое правительство Швеции совершает определенные шаги по выполнению меморандума о противодействии терроризму, однако пока они являются недостаточными, — заявил Чавушоглу, чьи слова приводит ТАСС.

В июле главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Однако позже страны столкнулись с проблемами, так как Турция потребовала выполнить ее условия для их членства в альянсе.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной касательно процесса членства в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Швеция Турция НАТО Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте