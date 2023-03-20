МИД Турции: Действия Швеции по борьбе с терроризмом недостаточны для вступления в НАТО

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Турция считает недостаточными для вступления в Североатлантический альянс действия Швеции по борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

— Мы видим, что новое правительство Швеции совершает определенные шаги по выполнению меморандума о противодействии терроризму, однако пока они являются недостаточными, — заявил Чавушоглу, чьи слова приводит ТАСС.

В июле главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Однако позже страны столкнулись с проблемами, так как Турция потребовала выполнить ее условия для их членства в альянсе.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной касательно процесса членства в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.