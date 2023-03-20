Кирби: Переговоры Байдена и Си Цзиньпина пока не запланированы

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Разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином пока не запланирован. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, правительство США рассчитывает, что диалог состоится в подходящее время. Кирби добавил, что Байден очень хочет пообщаться с китайским коллегой.

— Президент хочет сохранять открытыми эти каналы связи, так мы и будем действовать. Разговор с председателем Си состоится в подходящее время, — заявил Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

20 марта китайский лидер провел неформальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики общались 4,5 часа.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что на президентских выборах в 2024 году российский народ поддержит действующего главу государства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что китайский лидер не имел в виду переизбрание Путина на новый срок.

Также в процессе диалога президент России поздравил председателя КНР с переизбранием на новый срок. Глава государства подчеркнул эффективность сотрудничества двух стран.

Накануне встречи глав государств «Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.