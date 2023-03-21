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Приметы и советы

Свыше половины россиян не строят планов на будущее

Араз Салехов
Общество
Свыше половины россиян не строят планов на будущее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Большая часть россиян не собирается планировать что-либо на этот год. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру» и приложения «СберЗдоровье».

— Инструмент планирования подходит не каждому — план и следование ему может успокаивать, облегчать и упрощать жизнь, а может раздражать, тревожить и тяготить. Все очень индивидуально, однако узнать, насколько вам подходит этот инструмент, поможет только попытка составить план и начать ему следовать, — сказала психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба.

Так, 51 процент опрошенных не занимаются планированием на год. В то время как 25 процентов респондентов серьезно подходят к вопросу планирования будущего года, сообщает «Москва 24».

Также стала известна стоимость продуктовой «корзины счастья» для россиян — гражданам в этом году придется потратить на продуктовую «корзину счастья» от 655 до 683 рублей.

Помимо этого, жители России стали все чаще обращаться за гарантийным ремонтом отечественной бытовой техники. Количество запросов увеличилось на 20 процентов.

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