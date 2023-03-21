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Сергей Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) находится 252 современных эскалатора. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке — станция «Печатники». Здесь их 17. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на МЦД-2, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что вместе взятые эскалаторы на БКЛ превышают высоту главного здания МГУ в 15 раз. Кроме того, общая их длина составляет более семи километров. Отмечается, что самый длинный подъемник находится на станции «Марьина Роща». Его длина составляет 130 метров, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Сергей Собянин
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