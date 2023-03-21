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Ушаков оценил вероятность проведения встречи Путина и Байдена

Евгений Силаев
В мире
Ушаков оценил вероятность проведения встречи Путина и Байдена
Фото: minvr.gov.ru

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Только знаю, что такая встреча не планируется, — приводит слова Ушакова РИА Новости.

20 марта состоялись неформальные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые длились 4,5 часа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

Глава Китая Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии.

Утром 21 марта Си Цзиньпин провел переговоры в Доме правительства с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тогда же состоялась официальная встреча российской и китайской делегаций.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.

Джо Байден Россия США Владимир Путин Переговоры
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