Милли: ВСУ будет сложно вытеснить российские войска в 2023 году

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет сложно вытеснить российские войска с территории страны в 2023 году. Об этом во вторник, 21 марта, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

— Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но крайне сложно. И в мире вероятностей я не думаю, что это вероятно. Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет, — сказал Милли.

По его словам, обе стороны не смогут ничего добиться военным путем в ближайшее время. Такая ситуация может сохраниться до конца 2023 года, передает слова военного издание Politico.

Пентагон планирует ускорить поставку танков на Украину, отправив ВСУ отремонтированные, но более старые модели M1 Abrams. Это позволит ускорить прибытие танков в зону боевых действий до 8-10 месяцев.

В беседе с «Вечерней Москвой» военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что для наступательной операции со стороны Украины у Киева нет сил и средств. Для этих целей нужны танки и авиация, которая будет прикрывать эти боевые машины от атаки с неба, а соответствующее снаряжение у Киева до сих пор отсутствует.