Появились кадры с места смертельного пожара в жилом доме в Новой Москве

Фото: прокуратура Москвы

Москва, поселение Вороновское, село Вороново, 94 Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту пожара, который произошел в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 марта.

— По факту пожара в Новой Москве в результате, которого погибли двое взрослых и двое малолетних, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сказала она.

Уточняется, что расследование контролируется прокуратурой Москвы.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Прокуратура Москвы

Первое сообщение о возгорании начали поступать в 23.23 во вторник, 21 марта. Уточнялось, что загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново. Площадь пожара была 80 квадратных метров. В ходе тушения представители экстренных служб нашли четверо погибших, двое из которых оказались детьми.

Еще один человек пострадал в результате другого пожара, который 20 марта произошел в квартире жилого дома на Большой Внуковской улице в Москве. Известно, что сначала загорелись личные вещи и мебель. Огонь охватил площадь порядка 13 квадратных метров.