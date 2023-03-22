Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились кадры с места смертельного пожара в жилом доме в Новой Москве

Никита Худяков
Происшествия
Появились кадры с места смертельного пожара в жилом доме в Новой Москве
Фото: прокуратура Москвы
Москва, поселение Вороновское, село Вороново, 94 Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту пожара, который произошел в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 марта.

— По факту пожара в Новой Москве в результате, которого погибли двое взрослых и двое малолетних, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сказала она.

Уточняется, что расследование контролируется прокуратурой Москвы.

Видео: Прокуратура Москвы

Первое сообщение о возгорании начали поступать в 23.23 во вторник, 21 марта. Уточнялось, что загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново. Площадь пожара была 80 квадратных метров. В ходе тушения представители экстренных служб нашли четверо погибших, двое из которых оказались детьми.

Еще один человек пострадал в результате другого пожара, который 20 марта произошел в квартире жилого дома на Большой Внуковской улице в Москве. Известно, что сначала загорелись личные вещи и мебель. Огонь охватил площадь порядка 13 квадратных метров.

Москва Прокуратура Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте