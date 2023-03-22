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Приметы и советы

Рябков: Россия и США де-факто находятся на стадии открытого конфликта

Евгений Силаев
В мире
Рябков: Россия и США де-факто находятся на стадии открытого конфликта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия и США де-факто находятся в состоянии открытого конфликта. Об этом в среду, 22 марта, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, американцы шутят, что «бизнес как обычно» с Россией невозможен. Рябков считает, что для этого есть причины.

— Я говорю, мы не можем вести дела как прежде, и вот это «прежде» относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США, — заявил Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, замглавы МИД рассказал, что Россия имела полное право приостановить свое участие в ДСНВ-3. По его словам, этот шаг стал демонстрацией того, что нынешняя ситуация для Москвы неприемлема.

Рябков также заявил, что, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Черным морем, США провоцируют Россию на жесткий ответ. Он отметил готовность Москвы защитить себя всеми имеющимися средствами.

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