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В МИД заявили о попытках США нарваться на контрмеры РФ из-за беспилотников над Черным морем

Лейла Алиева
В мире
В МИД заявили о попытках США нарваться на контрмеры РФ из-за беспилотников над Черным морем
Фото: МИД РФ

Намереваясь продолжить полеты беспилотников над Черным морем, США провоцируют Россию на жесткий ответ. Об этом в среду, 22 марта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

— Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме отрицают правомерность таких шагов (введения временного режима использования воздушного пространства — прим. «ВМ»), заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение, — подчеркнул он.

По словам Рябкова, Россия полностью обеспечит свою безопасность всеми имеющимися у нее средствами, передает РИА Новости.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Несмотря на это, США планируют продолжить полеты над Черным морем и считают «незаконными» любые ограничения со стороны России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.

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