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Годовая инфляция в России за неделю снизилась до 5,9 процента

Евгений Силаев
Экономика
Годовая инфляция в России за неделю снизилась до 5,9 процента
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Годовая инфляция в России в период с 14 по 20 марта снизилась до 5,99 процента. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

За прошедшую неделю инфляция составила 0,1 процента. Отмечается, что рост цен на продовольствие связан с увеличением цен на продукты питания.

При этом на плодоовощную продукцию снижение цен ускорилось. В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли при возобновлении роста цен на электро- и бытовые приборы.

В секторе услуг темпы роста цен составили 0,35 процента на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы, говорится на сайте Минэкономразвития.

Аналитик Даниил Кашин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил подорожание овощей почти в два раза. По его словам, это связано с сезонными изменениями и инфляцией.

В весенний период в России не ожидается резкого скачка цен на продукты, заявил «Вечерней Москве» предприниматель и кандидат экономических наук Андрей Бунич. Их стоимость и без того на достаточно высоком уровне, при этом она может повышаться исключительно на товары, которые импортируются в Россию.

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