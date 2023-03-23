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Рябков высказался о бессмысленности переговоров по стратегическим наступательным вооружениям

Юлия Курганова
В мире
Рябков высказался о бессмысленности переговоров по стратегическим наступательным вооружениям
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Это лишено политического смысла, и практической цели в этом не может быть. Даже то, что нами объявлено как приверженность к центральным количественным ограничениям на СНВ по договору, это сугубо добровольная мера с нашей стороны. Договор приостановлен нами целиком, — заявил он на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает «Лента.ру».

Дипломат отметил, что условием возвращения к обсуждению договора является изменение враждебного курса Соединенных Штатов в отношении РФ. Рябков подчеркнул, что эта область не ограничивается конфликтом на Украине, так как Штаты осуществляют враждебные действия против России во всех сферах.

На этой же сессии Сергей Рябков заявил, что Россия и США де-факто находятся в состоянии открытого конфликта. По его словам, американцы шутят, что «бизнес как обычно» с РФ невозможен. Он считает, что для этого есть причины.

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