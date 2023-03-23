Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном являются обычными

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Снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами». Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Это обычный тип боеприпасов, который используется из-за своих бронебойных свойств, — заявил он.

Передать Киеву такие снаряды пообещала Британия. Кирби сообщил, что Лондон принял решение о передаче этих боеприпасов сам. По его словам, Соединенные Штаты подобных снарядов не поставляют, передает РБК.

Кирби добавил, что проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана, он не относится к ядерному оружию. По словам координатора, если Россия обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их нужно «переправить через границу обратно в РФ».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил показать на территориях Запада последствия уранового заражения, после чего желание рассуждать на данную тему должно отпасть само собой.

Президент РФ Владимир Путин ответил на заявление Британии. Он предупредил, что в таком случае Россия будет вынуждена действовать из-за начала применения Западом оружия с ядерным компонентом.