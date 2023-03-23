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Антонов: Запад подводит человечество к черте, за которой ядерный Армагеддон

Юлия Курганова
В мире
Антонов: Запад подводит человечество к черте, за которой ядерный Армагеддон
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов высказался, что западные страны во главе с США подводят человечество к опасной черте, за которой ядерный Армагеддон.

Таким образом дипломат ответил на то, что в американской администрации заявили о снарядах с обедненным ураном. По версии Штатов, это обычный тип вооружений и он не представляет повышенной опасности.

— Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно, — приводятся слова Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

По его словам, Запад решил подвести человечество к черте, за которой ядерный Армагеддон.

21 марта стало известно о намерении Великобритании передать ВСУ снаряды, в которых содержится обедненный уран. Страна запланировала поставлять их с танками Challenger 2.

Президент РФ Владимир Путин ответил на заявление Британии. Он предупредил, что в таком случае Россия будет вынуждена действовать из-за начала применения Западом оружия с ядерным компонентом.

Оружие Радиация Анатолий Антонов Россия США
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