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Андрей Бочкарев: Трамвайные пути модернизируют в Тверском районе

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Трамвайные пути модернизируют в Тверском районе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

В Москве на участке между улицами Палихой и Сущевской планируют провести капитальный ремонт и модернизацию трамвайных путей. Об этом в четверг, 23 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы планируют провести между улицами Палихой и Тихвинской, включая трамвайный узел на Сущевской улице и переезд через Новослободскую улицу до Лесной улицы.

— В рамках капитального ремонта и модернизации предусмотрено полное обновление конструкций, элементов пути и путевых обустройств, инженерных сетей. Также произойдет замена стрелочного поста, — сообщил Андрей Бочкарев.

Маршрут трамвайных путей останется без изменений. Общая площадь участка, который подвергнут модернизации, составит 800 метров.

На время проведения работ для безопасности пассажиров и пешеходов будут установлены дорожные знаки, разделительные барьеры и деревянные настилы.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в конструкции путей уложат виброшумозащитные маты. Они снизят шумовую нагрузку на район. Помимо этого, в ходе работ пути оборудуют автоматикой и электрообогревом стрелочных переводов.

Также Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Марьина Роща построят новый пешеходный бульвар. Его протяженность составит 155 метров.

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