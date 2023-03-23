Видео с рекламой «точки отсчета» в метро Москвы оказалось фейком

БКЛ Сокольники / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Видео с рекламой некой «точки отсчета» в столичной подземке оказалось фейком, подобная информация в транспорте не размещается. Об этом заявили в пресс-службе Московского метрополитена в четверг, 23 марта.

— Видео, которое опубликовано в социальных сетях, — подделка. В Московском метрополитене указанная информация не размещается, — приводит сообщение пресс-службы столичного метро ТАСС.

Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, согласно которому на экранах в вагонах метро транслировалась запись с текстом «23 марта — точка отсчета. Следи за новостями». Надпись отображалась на фоне российского триколора.

Помимо этого, мобильный оператор Tele2 опроверг информацию о скором окончании действия договора на использование бренда. По информации компании, срок контракта со шведской Tele2 AB не истекает в сентябре 2023 года. При этом оператор не проводит никаких мероприятий по подготовке к ребрендингу.