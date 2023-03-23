Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в Североатлантический альянс. Соответствующее решение было принято в процессе заседания финского правительства в четверг, 23 марта.

Подписание документов стало финальной точкой в ратификации всех необходимых соглашений на национальном уровне, передает РИА Новости.

Помимо этого, парламент Швеции проголосовал за членство страны западного военно-политического блока.

12 мая прошлого года Саули Ниинисте и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность. Однако Финляндия столкнулась с трудностями из-за позиции Турции.

17 марта текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.